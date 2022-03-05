З утікачами провели профілактично-роз'яснювальну роботу. За кордон нікого не впустили.

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Тепер військовозобов'язані співають гімн і збираються у військкомат. Кажуть що за власним бажанням, але правоохоронці проконтролюють, щоб не передумали,

– розповіли у ДПСУ.

Прикордонники іронічно наголосили, що, аби потрапити у військкомат не потрібно намагатися порушити кордон. Адже є набагато простіший та швидкий спосіб. Водночас для ухилянтів не залишать жодного шансу.

Дивіться відео з уроком патріотизму від прикордонників:

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