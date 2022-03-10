Колонну вражеской артиллерии, двигавшуюся между населенными пунктами Сумской области, обнаружила разведгруппа пограничников. Она оперативно передала координаты рашистов побратимам из ВСУ, а те своей дежурной ударили по оккупантам.

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Украинские защитники уничтожили колонну вражеской техники, среди которой была и реактивная артиллерия. В результате успешной атаки наших военных более десятка боевых машин орков сгорели дотла.

Ранее бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" уничтожили колонну вражеской бронетехники в Московском Бобрике Сумской области. Так что пока нет кадров новой работы наших военных, напомним вам предыдущие фото. Ведь на это можно смотреть вечно:

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