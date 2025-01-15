Его трое напарников попытались убежать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД Украины.

Смотрите также Оружие, которого очень боятся россияне: военные показали работу "Гиацинта"

Как пограничникам удалось уничтожить вражеский катер

Пограничники метко ударили по вражескому катеру на одном из южных направлений.

В результате удара один из захватчиков оказался за бортом, а трое других поспешно пытались добраться до берега. Сейчас украинские военные принимают меры, чтобы остановить любые их дальнейшие попытки передвижения раз и навсегда.

На видео, обнародованном в МВД Украины видно, что для удара по катеру было применено FPV- дрон, в то время как другой беспилотник, вероятно, отслеживал передвижения цели с воздуха.

Пограничники уничтожили вражеский катер: смотрите видео

Напомним, за последние сутки Россия потеряла за последние сутки Россия потеряла 1580 военных и более 200 единиц техники. Среди прочего уничтожено 13 вражеских танков, 2 средства ПВО и более 200 автомобилей.