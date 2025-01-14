Речь идет о самоходной пушке "Гиацинт". С корреспондентом 24 Канала Анной Черненко военные поделились результатами недавней работы по оккупантам.

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Как работает оружие, которого боятся оккупанты

Корреспондентка 24 Канала узнала, как работает артдивизион 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". В своей работе, они, в частности, используют самоходные артиллерийские установки "Гиацинт". Как говорят сами военные, это оружие, которого очень боятся оккупанты.

Когда на тебя летит 122-й калибр, а лучше 155-й или 152-й – это сильно подавляет противника. Ни один военный не будет вылезать из блиндажа, если в него летят снаряды. А если не будет снарядов – будем искать альтернативу, будем использовать бомберы,

– отметил командир артдивизиона 13 бригады оперназначения НГУ "Хартия" с позывным "Гефест".

Военный шутит, что если бы он мог размещать пушки "Гиацинт", то поставил бы их в центре Белгорода. По его словам, это действительно значительно улучшило бы ситуацию как для Харькова, так и других городов Украины.

"Запомнилось, как мы разбирали их укрепблиндажи, где было много личного состава. А также, когда стреляли по ангару, не зная, что там настолько много оккупантов. Когда мы попали – они начали разбегаться как мыши. Два их танка мы разбили "Гиацинтами", – рассказал главный сержант с позывным "Кучер".

Важно! Помочь военным можете и вы. Артбатарея 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" открыла сбор на ECO FLOW, который помогает защитникам держать связь. Приобщиться к поддержке бойцов можно по ссылке. Номер банка – 4441 1111 2915 8956.

Бойцы также рассказывают, что количество вражеских обстрелов КАБами и артиллерией за последнее время уменьшилось – вероятно, благодаря новому наступлению в Курской операции. Более того, снизилось и количество российских штурмов по сравнению с прошлым месяцем. Хотя, конечно, оккупанты постоянно пытаются проводить штурмовые действия.