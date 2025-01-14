Мовиться про самохідну гармату "Гіацинт". З кореспонденткою 24 Каналу Анною Черненко військові поділилися результатами нещодавньої роботи по окупантах.

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Як працює зброя, якої бояться окупанти

Кореспондентка 24 Каналу дізналась, як працює артдивізіон 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". У своїй роботі, вони, зокрема, використовують самохідні артилерійські установки "Гіацинт". Як говорять самі військові, це зброя, якої дуже бояться окупанти.

Коли на тебе летить 122-й калібр, а краще 155-й або 152-й – це сильно пригнічує противника. Жоден військовий не вилазитиме з бліндажа, якщо у нього летять снаряди. А як не буде снарядів – шукатимемо альтернативу, використовуватимемо бомбери,

– наголосив командир артдивізіону 13 бригади оперпризначення НГУ "Хартія" з позивним "Гефест".

Військовий жартує, що якби він міг розміщувати гармати "Гіацинт", то поставив би їх у центрі Бєлгорода. За його словами, це справді значно покращило б ситуацію як для Харкова, так і інших міст України.

"Запам'яталось, як ми розбирали їхні укріпбліндажі, де було багато особового складу. А також, коли стріляли по ангару, не знаючи, що там настільки багато окупантів. Коли ми влучили – вони почали розбігатися, як миші. Два їхні танки ми розбили "Гіацинтами", – розповів головний сержант з позивним "Кучер".

Важливо! Допомогти військовим можете і ви. Артбатарея 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" відкрила збір на ECO FLOW, який допомагає оборонцям тримати зв'язок. Долучитися до підтримки бійців можна за посиланням. Номер банки – 4441 1111 2915 8956.

Бійці також розповідають, що кількість ворожих обстрілів КАБами та артилерією за останній час зменшилась – ймовірно, завдяки новому наступу у Курській операції. Ба більше, знизилась і кількість російських штурмів у порівнянні з минулим місяцем. Хоч, звісно, окупанти повсякчас намагаються проводити штурмові дії.