На Харьковщине пограничники разоблачили мужчину и женщину, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками на Донбассе. Они направлялись с временно оккупированных территорий через Россию в Украину.

Что известно о задержанных

Мужчину и женщину задержали в пункте пропуска "Гоптовка". Известно, что им по 21 и 45 лет соответственно.

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В ходе проведения проверочных мероприятий в отношении граждан, получены утвердительные материалы их деятельности в незаконных вооруженных формированиях,

– рассказали пограничники.

По словам задержанного мужчины, у боевиков у него было звание старшего сержанта. Присоединился к российским наемникам украинец в 2014 году и работал на временно оккупированной территории аккумуляторщиком. Зарплату за сотрудничество с врагом задержанный получал низкую – 15 тысяч рублей, что составляет 5 400 гривен.

Женщина же рассказала, что от оккупантов сбежала в Украину, потому что там ее преследовал бывший муж и его сообщники. Якобы так называемое руководство "ДНР" не могло защитить ее. Злоумышленница жаловалась, что на оккупированной территории не соблюдаются законы.

Задержанная рассказала, что с 2014 года по 2019 год вела бухгалтерию в охранной фирме боевиков.

Обратите внимание! По данному факту направили сообщение в СБУ о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления. Злоумышленникам инкриминируют статью о создании террористической группы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Смотрите видео допроса задержанных: