Пограничники задержали мужчину и женщину, которые работали на боевиков: видео
На Харьковщине пограничники разоблачили мужчину и женщину, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками на Донбассе. Они направлялись с временно оккупированных территорий через Россию в Украину.
Источник:Госпогранслужба
Что известно о задержанных
Мужчину и женщину задержали в пункте пропуска "Гоптовка". Известно, что им по 21 и 45 лет соответственно.
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В ходе проведения проверочных мероприятий в отношении граждан, получены утвердительные материалы их деятельности в незаконных вооруженных формированиях,
– рассказали пограничники.
По словам задержанного мужчины, у боевиков у него было звание старшего сержанта. Присоединился к российским наемникам украинец в 2014 году и работал на временно оккупированной территории аккумуляторщиком. Зарплату за сотрудничество с врагом задержанный получал низкую – 15 тысяч рублей, что составляет 5 400 гривен.
Женщина же рассказала, что от оккупантов сбежала в Украину, потому что там ее преследовал бывший муж и его сообщники. Якобы так называемое руководство "ДНР" не могло защитить ее. Злоумышленница жаловалась, что на оккупированной территории не соблюдаются законы.
Задержанная рассказала, что с 2014 года по 2019 год вела бухгалтерию в охранной фирме боевиков.
Смотрите видео допроса задержанных:
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