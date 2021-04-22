На Харківщині прикордонники викрили чоловіка та жінку, які співпрацювали з проросійськими бойовиками на Донбасі. Вони прямували з тимчасово окупованих територій через Росію в Україну.

Що відомо про затриманих

Чоловіка та жінку затримали у пункті пропуску "Гоптівка". Відомо, що їм по 21 та 45 років відповідно.

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У ході проведення перевіркових заходів щодо громадян, отримано стверджувальні матеріали їхньої діяльності у незаконних збройних формуваннях,

– розповіли прикордонники.

За словами затриманого чоловіка, у бойовиків він мав звання старшого сержанта. Приєднався до російських найманців українець у 2014 році та працював на тимчасово окупованій території акумулятирником. Зарплату за співпрацю з ворогом затриманий отримував низьку – 15 тисяч рублів, що становить 5 400 гривень.

Жінка ж розповіла, що від окупантів втекла в Україну, бо там її переслідував колишній чоловік та його спільники. Мовляв, так зване керівництво "ДНР" не могло захистити її. Зловмисниця бідкалася, що на окупованій території не дотримуються законів.

Затримана розповіла, що з 2014 року по 2019 рік вела бухгалтерію в охоронній фірмі бойовиків.

Зверніть увагу! За цим фактом направили повідомлення до СБУ про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення. Зловмисникам інкримінують статтю про створення терористичної групи. Наразі триває досудове розслідування.

Дивіться відео допиту затриманих: