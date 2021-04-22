Прикордонники затримали чоловіка і жінку, які працювали на бойовиків: відео
На Харківщині прикордонники викрили чоловіка та жінку, які співпрацювали з проросійськими бойовиками на Донбасі. Вони прямували з тимчасово окупованих територій через Росію в Україну.
Джерело:Держприкордонслужба
Що відомо про затриманих
Чоловіка та жінку затримали у пункті пропуску "Гоптівка". Відомо, що їм по 21 та 45 років відповідно.
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У ході проведення перевіркових заходів щодо громадян, отримано стверджувальні матеріали їхньої діяльності у незаконних збройних формуваннях,
– розповіли прикордонники.
За словами затриманого чоловіка, у бойовиків він мав звання старшого сержанта. Приєднався до російських найманців українець у 2014 році та працював на тимчасово окупованій території акумулятирником. Зарплату за співпрацю з ворогом затриманий отримував низьку – 15 тисяч рублів, що становить 5 400 гривень.
Жінка ж розповіла, що від окупантів втекла в Україну, бо там її переслідував колишній чоловік та його спільники. Мовляв, так зване керівництво "ДНР" не могло захистити її. Зловмисниця бідкалася, що на окупованій території не дотримуються законів.
Затримана розповіла, що з 2014 року по 2019 рік вела бухгалтерію в охоронній фірмі бойовиків.
Дивіться відео допиту затриманих:
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