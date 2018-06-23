Пограничники отказались комментировать, прибыла ли российская омбудсвумен на встречу с Вышинским

В субботу, 23 июня, запланирована встреча российской омбудсвумен Татьяны Москальковой с заключенным в Украине российским журналистом Кириллом Вышинским, которого подозревают в госизмене.

Об этом в прямом эфире сказал корреспондент 24 канала.

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По его словам, о встрече российской омбудсвумен и пленника никакой конкретной информации в Лукьяновском СИЗО нет. Сюда, по предварительной информации Министерства юстиции, его перевезли из херсонской тюрьмы. В Государственной пограничной службе также не комментируют, пересекла ли русский дипломат границу Украины.

Я, конечно, могу знать информацию о пересечении границы Москальковой, но это не вопрос нашей компетенции комментировать договоренности какие-то или посещения. Речь идет о посещении, зеркальные посещения заключенных, а это комментировать мы не можем. Если бы Денисова была в Украине, то, конечно, лучше было бы обратиться к ней, но насколько мне известно, она не в Украине,

– сказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Напомним, Кирилл Вышинский является гражданином России и Украины, его задержали 15 мая после обысков в офисе "РИА Новости".