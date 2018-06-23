В пакете об освобождении Олега Сенцова решается несколько вопросов, – эксперт

В переговорах между Порошенко и Путиным об освобождении Олега Сенцова много закрытых тем. Есть несколько вариантов развития событий и объяснений, почему к кинорежиссеру до сих пор не пустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, по-видимому, в переговорном пакете сразу решается несколько вопросов, и есть определенный алгоритм действий. Но на уровне выполнения происходит сбой. Это еще раз показывает всю сложность и деликатность переговорного процесса.

Визиты омбудсменов Украины и России должны были быть синхронными. Но этого не произошло. Возможно, Денисова решила попиариться и раньше поехала в Россию, чтобы увидеться с Олегом Сенцов. Хотя тогда еще не был решен вопрос с визитом в Украину российского омбудсмена Татьяны Москальковой, въезд которой, как выяснилось, был запрещен,

– отметил Фесенко.

Во-вторых, говорит эксперт, возможно, идут переговоры о том, чтобы согласовать взаимное освобождение Сенцова и взятого под стражу в Украине российского журналиста Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене.

"В-третьих, Денисову могли не допустить к Сенцову из-за того, что в связи с голодовкой кинорежиссера у него возникли проблемы со здоровьем. Кремль не хочет показывать нашему омбудсмену Сенцова, поскольку это вызовет новый всплеск критики, недовольства и обвинений в адрес России. В России сначала хотят путем насильственного кормления привести Сенцова в себя и только потом допустить к нему Денисову", – отметил Владимир Фесенко.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось - он похудел и у него начали выпадать зубы. 15 июня в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к Сенцову, не объяснив при этом причин отказа, и оставив о состоянии здоровья содержимого украинском. После 15-го дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию. 21 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и призвал президента РФ освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

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