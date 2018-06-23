09:40
23 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
  • вторник
    24°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр
Вєсті Кремля
00:34, сегодня
Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкомата
Вєсті.UA
00:55, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В пакете об освобождении Олега Сенцова решается несколько вопросов, – эксперт

169 Читати новину українською
К Олегу Сенцову до сих пор не допустили омбудсмена
К Олегу Сенцову до сих пор не допустили омбудсмена / Zaxid.media

В переговорах между Порошенко и Путиным об освобождении Олега Сенцова много закрытых тем. Есть несколько вариантов развития событий и объяснений, почему к кинорежиссеру до сих пор не пустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте также: "Лечебное голодание": в России поразили новым циничным заявлением о политзаключенном Сенцове

По его словам, по-видимому, в переговорном пакете сразу решается несколько вопросов, и есть определенный алгоритм действий. Но на уровне выполнения происходит сбой. Это еще раз показывает всю сложность и деликатность переговорного процесса.

Визиты омбудсменов Украины и России должны были быть синхронными. Но этого не произошло. Возможно, Денисова решила попиариться и раньше поехала в Россию, чтобы увидеться с Олегом Сенцов. Хотя тогда еще не был решен вопрос с визитом в Украину российского омбудсмена Татьяны Москальковой, въезд которой, как выяснилось, был запрещен,
– отметил Фесенко.

Во-вторых, говорит эксперт, возможно, идут переговоры о том, чтобы согласовать взаимное освобождение Сенцова и взятого под стражу в Украине российского журналиста Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене.

"В-третьих, Денисову могли не допустить к Сенцову из-за того, что в связи с голодовкой кинорежиссера у него возникли проблемы со здоровьем. Кремль не хочет показывать нашему омбудсмену Сенцова, поскольку это вызовет новый всплеск критики, недовольства и обвинений в адрес России. В России сначала хотят путем насильственного кормления привести Сенцова в себя и только потом допустить к нему Денисову", – отметил Владимир Фесенко.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось - он похудел и у него начали выпадать зубы. 15 июня в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к Сенцову, не объяснив при этом причин отказа, и оставив о состоянии здоровья содержимого украинском. После 15-го дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию. 21 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и призвал президента РФ освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Читайте также: Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?

 

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Петр Порошенко
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
сегодня, 08:38 "Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
Ольга Черненко 1458
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
22 июня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 136
Как сэкономить на мойке посуды
22 июня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
22 июня, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 2941
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
22 июня, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 122
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук