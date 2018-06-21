Россия хочет, чтобы Москалькова посетила 50 удерживаемых россиян, а не 34, – Денисова

Россия хочет, чтобы омбудсвумен Татьяна Москалькова могла посетить не 34 удерживаемых россиянина, а 50. Министерство иностранных дел России направило Украине ноту с такой просьбой. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении украинской стороны.

Об этом в эфире "Громадського" сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Первый наш этап – это посещение 34 удерживаемых. Но вчера мы получили ноту МИД России, в котором говорилось о содействии визитам Москальковой к 50 гражданам России", – заявила украинская омбудсвумен.

Отметим, что ранее украинская и российская омбудсвумен договаривались каждая посетить на территориях обеих стран 34 заключенных.

Напомним, по словам Денисовой, Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российской омбудсвумен Татьяне Москальковой.