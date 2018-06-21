00:43
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    21°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Россия хочет, чтобы Москалькова посетила 50 удерживаемых россиян, а не 34, – Денисова

14 Читати новину українською
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова / ombudsman

Россия хочет, чтобы омбудсвумен Татьяна Москалькова могла посетить не 34 удерживаемых россиянина, а 50. Министерство иностранных дел России направило Украине ноту с такой просьбой. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении украинской стороны.

Об этом в эфире "Громадського" сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Читайте также: После звонка Петра Порошенко Путин собрал совещание с членами Совета безопасности

"Первый наш этап – это посещение 34 удерживаемых. Но вчера мы получили ноту МИД России, в котором говорилось о содействии визитам Москальковой к 50 гражданам России", – заявила украинская омбудсвумен.

Отметим, что ранее украинская и российская омбудсвумен договаривались каждая посетить на территориях обеих стран 34 заключенных.

Напомним, по словам Денисовой, Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российской омбудсвумен Татьяне Москальковой.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему одна из победительниц конкурса в новый Верховный Суд платит налоги в РФ
21 июня, 22:59 Почему одна из победительниц конкурса в новый Верховный Суд платит налоги в РФ
108
Главные новости 21 июня: продуктивный день Рады, Порошенко говорил с Путиным, состояние Сенцова
21 июня, 22:29 Главные новости 21 июня: продуктивный день Рады, Порошенко говорил с Путиным, состояние Сенцова
138
Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
21 июня, 21:59 Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
Блог Медіа 1370
Дешевое, но малодоступное: Украина оказалась одним из лидеров по ценам на мясо
21 июня, 21:01 Дешевое, но малодоступное: Украина оказалась одним из лидеров по ценам на мясо
243
Пафосна історія порятунку: Як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
21 июня, 20:00 Пафосна історія порятунку: Як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
Олександра Устінова 211
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук