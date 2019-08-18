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      Пограничники открыли огонь на границе с Румынией: что известно

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      На границе с Румынией ночью произошла перестрелка
      На границе с Румынией ночью произошла перестрелка / Иллюстративное фото

      На украино-румынской границе в ночь на 18 августа было неспокойно. Пограничники были вынуждены открыть огонь по машине, потому что ее водитель пытался прорваться в соседнюю страну и не реагировал на просьбы остановиться.

      Инцидент произошел около 3 ночи. Буковинские пограничники заметили автомобиль, который двигался на большой скорости и не собирался останавливаться. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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      Ослепив охранников границы фарами, водитель направил автомобиль на пограничный наряд, создав явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей,
      – говорится в сообщении.

      Так, пограничники начали стрелять в воздух, а когда и это не остановило водителя, открыли огонь по колесам. После этого автомобиль в нескольких метрах остановился.

      Водитель автомобиля сказал, что в салоне есть раненый, и он теряет сознание. На место инцидента немедленно вызвали карету "скорой". Пассажира автомобиля госпитализировали. Между тем пограничники сообщили о происшествии полицейским и военной прокуратуре. Сейчас продолжаются следственные действия и выяснения всех обстоятельств инцидента.

      Буковинская полиция обнародовала фото внедорожника, на котором двое украинцев пытались без проверки пересечь границу с Румынией.

      позашляховик Румунія кордон стрілянина
      Внедорожник, на котором двое мужчин хотели прорваться в Румынию/ пресс-служба Нацполиции Черновицкой области

      Правоохранители также уточнили, что 24-летнего пассажира автомобиля с огнестрельным ранением доставили в Путильскую Центральную больницу.

      Рассмотрение дела передали в Государственное бюро расследований. Никакой информации о возможной контрабанде или любых других нарушениях со стороны водителя внедорожника нет. Кроме того, неизвестно, почему он так спешил пересечь границу.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Оружие Постраждалі Румыния Госпогранслужба Новости Черновцов
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      Новости за 18 августа
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