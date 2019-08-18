Прикордонники відкрили вогонь на кордоні з Румунією: що відомо

На українсько-румунському кордоні в ніч на 18 серпня було неспокійно. Прикордонники були змушені відкрити вогонь по автівці, бо її водій намагався прорватися у сусідню країну та не реагував на прохання зупинитися.

Інцидент трапився близько 3 ночі. Буковинські прикордонники помітили автомобіль, що рухався на великій швидкості і не збирався зупинятися. Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби.

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Засліпивши охоронців кордону фарами водій скерував автомобіль на прикордонний наряд, створивши явну загрозу життю та здоров’ю правоохоронців,

– мовиться у повідомленні.

Так, прикордонники почали стріляти у повітря, а коли й це не зупинило водія, відкрили вогонь по колесах. Після цього автівка за декілька метрів зупинилася.

Водій автомобіля сказав, що в салоні є поранений, і він втрачає свідомість. На місце інциденту негайно викликали карету "швидкої". Пасажира автомобіля госпіталізували. Тим часом прикордонники повідомили про подію поліцейських і військову прокуратуру. Наразі тривають слідчі дії та з’ясування усіх обставин інциденту.

За фактом стрілянини на кордоні розпочато також службове розслідування. Під час нього мають з’ясувати правомірність застосування зброї прикордонниками у цій ситуації.