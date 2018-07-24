Пограничники задержали большую группу нелегалов на границе с РФ

Украинские пограничники задержали большую группу нелегальных мигрантов на границе с Российской Федерацией. Попасть в Украину пытались 6 граждан Пакистана, 3 граждан Шри-Ланки и один гражданин России.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

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На Черниговщине пограничники отдела "Гирск" задержали большую группу незаконных мигрантов при попытке нарушения государственной границы. За несколько часов наблюдения военнослужащие заметили группу неизвестных мужчин, которые направлялись из России в направлении украинского населенного пункта,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что группа состояла из 10 человек. Среди них находились 6 граждан Пакистана, 3 граждан Шри-Ланки и один гражданин России.

Сейчас всех нарушителей доставили в пограничное подразделение. Предварительно установлено, что в России иностранцы прибыли якобы как болельщики недавнего футбольного чемпионата, а впоследствии их путь должен был пролегать транзитом через Украину в страны ЕС.

Также устанавливается, был ли россиянин их переправником.



В России иностранцы прибыли якобы как болельщики ЧМ-2018

В отношении иностранцев составили соответствующие админпротоколы. Продолжается проверка.