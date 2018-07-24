18:52
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 18°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, 23 июля
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, 23 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Пограничники задержали большую группу нелегалов на границе с РФ

114 Читати новину українською
Пограничники задержали группу нелегальных мигрантов на границе с РФ
Пограничники задержали группу нелегальных мигрантов на границе с РФ / пресс-служба Госпогранслужбы

Украинские пограничники задержали большую группу нелегальных мигрантов на границе с Российской Федерацией. Попасть в Украину пытались 6 граждан Пакистана, 3 граждан Шри-Ланки и один гражданин России.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

Читайте также: Украинские пограничники задержали две группы нелегальных мигрантов

На Черниговщине пограничники отдела "Гирск" задержали большую группу незаконных мигрантов при попытке нарушения государственной границы. За несколько часов наблюдения военнослужащие заметили группу неизвестных мужчин, которые направлялись из России в направлении украинского населенного пункта,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что группа состояла из 10 человек. Среди них находились 6 граждан Пакистана, 3 граждан Шри-Ланки и один гражданин России.

Сейчас всех нарушителей доставили в пограничное подразделение. Предварительно установлено, что в России иностранцы прибыли якобы как болельщики недавнего футбольного чемпионата, а впоследствии их путь должен был пролегать транзитом через Украину в страны ЕС.

Также устанавливается, был ли россиянин их переправником.

мігранти Росія
В России иностранцы прибыли якобы как болельщики ЧМ-2018

В отношении иностранцев составили соответствующие админпротоколы. Продолжается проверка.

Теги: Новости Украины Новости России Евросоюз Госпогранслужба
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Xiaomi Mi Band 3 или Huawei TalkBand B5: какой фитнес-браслет лучший
сегодня, 18:03 Xiaomi Mi Band 3 или Huawei TalkBand B5: какой фитнес-браслет лучший
33
Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
сегодня, 18:03 Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
224
Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна та санкції проти Росії
сегодня, 17:06 Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна та санкції проти Росії
Блог Медіа 522
Рак кожи: все, что следует знать о родинках, отдыхе на солнце, солярии и меланоме
сегодня, 16:03 Рак кожи: все, что следует знать о родинках, отдыхе на солнце, солярии и меланоме
Олександр Бевза 173
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сегодня, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 952
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Растаможка старого авто будет дороже его европейской цены, – Мартынюк
 25 июня , 19:12
Тягнибок считает праздник 8 марта "коммунистическим извращением"
 8 марта 2012 , 14:04 76
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук