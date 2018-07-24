Прикордонники затримали велику групу нелегалів на кордоні з РФ

Українські прикордонники затримали велику групу нелегальних мігрантів на кордоні з Російською Федерацією. Потрапити в Україну намагалися 6 громадян Пакистану, 3 громадян Шрі-Ланки та один громадянин Росії.

Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби.

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На Чернігівщині прикордонники відділу "Гірськ" затримали велику групу незаконних мігрантів під час спроби порушення державного кордону. За декілька годин спостереження військовослужбовці помітили групу невідомих чоловіків, які прямували з Росії в напрямку українського населеного пункту,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група складалася з 10 осіб. Серед них перебували 6 громадян Пакистану, 3 громадян Шрі-Ланки та один громадянин Росії.

Наразі всіх порушників доставили до прикордонного підрозділу. Попередньо встановлено, що до Росії іноземці прибули нібито як вболівальники нещодавнього футбольного чемпіонату, а згодом їх шлях мав пролягати транзитом через Україну в країни ЄС.

Також встановлюється чи був росіянин їхнім переправником.



До Росії іноземці прибули нібито як вболівальники ЧС-2018

Стосовно іноземців склали відповідні адмінпротоколи. Триває перевірка.