Пограничники задержали контрабанду из оккупированных территорий

Из оккупированного Донбасса на подконтрольные украинские территории контрабандой пытались завезти 90 тысяч пачек сигарет.

Нарушителей задержали пограничники операции объединенных сил, сообщает Госпогранслужба.

Читайте также: Украинец попытался пересечь границу с Польшей странным способом: как мужчина заметал следы

Контрабандисты направлялись по Азовскому морю на лодке с оккупированных территорий. Везли 177 ящиков сигарет с поддельными украинскими акцизами. Уже на территории, подконтрольной украинскому правительству, мужчины разгрузили ящики из лодки в авто.



Задержание контрабанды



Задержание контрабанды

Водителями оказались уроженцы города Енакиево Донецкой области, которые в настоящее время проживают в Киеве и Бердянске.

Во время обследования береговой полосы в указанном районе также выявлено еще около 40 коробов с контрафактными табачными изделиями, которые были подготовлены для загрузки в автомобиль, отметили в ГНСУ.

Всего правоохранителями изъято 177 ящиков (почти 90 тысяч пачек) сигарет марки Marlboro и LD с поддельными украинскими акцизными марками.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливается круг всех причастных лиц и решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении.

Нарушителям грозит до десяти лет тюрьмы.