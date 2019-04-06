Пограничники задержали контрабанду из оккупированных территорий
Из оккупированного Донбасса на подконтрольные украинские территории контрабандой пытались завезти 90 тысяч пачек сигарет.
Нарушителей задержали пограничники операции объединенных сил, сообщает Госпогранслужба.
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Контрабандисты направлялись по Азовскому морю на лодке с оккупированных территорий. Везли 177 ящиков сигарет с поддельными украинскими акцизами. Уже на территории, подконтрольной украинскому правительству, мужчины разгрузили ящики из лодки в авто.
Задержание контрабанды
Задержание контрабанды
Водителями оказались уроженцы города Енакиево Донецкой области, которые в настоящее время проживают в Киеве и Бердянске.
Во время обследования береговой полосы в указанном районе также выявлено еще около 40 коробов с контрафактными табачными изделиями, которые были подготовлены для загрузки в автомобиль, отметили в ГНСУ.
Всего правоохранителями изъято 177 ящиков (почти 90 тысяч пачек) сигарет марки Marlboro и LD с поддельными украинскими акцизными марками.
Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливается круг всех причастных лиц и решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении.
Нарушителям грозит до десяти лет тюрьмы.