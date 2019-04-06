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      Украинец попытался пересечь границу с Польшей странным образом: как мужчина заметал следы

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      Польские пограничники задержали нарушителя, который странным образом пытался попасть в страну
      Польские пограничники задержали нарушителя, который странным образом пытался попасть в страну / Фото из открытых источников

      Польские пограничники задержали гражданина Украины при попытке пересечь границу их государства. Сделать это правонарушитель пытался странным образом: идя задом наперед.

      Так, мужчина перешел границу с Польшей в "зеленой зоне", двигаясь задом. Согласно логике нарушителя, пограничники должны были подумать, что кто-то шел из Польши в Украину, а не наоборот, передают в польской Госпогранслужбе.

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      Когда польские пограничники задержали мужчину, он признался: хотел добраться до Германии и там найти работу.

      Нарушитель имел при себе паспорт, а в нем – запись об отказе въезда со стороны пограничного пункта в Медыке. Отказ выдали из-за отсутствия необходимых финансовых ресурсов у мужчины.

      За такое нарушение украинцу запретили въезд в ЕС на три года. Его передали отечественным пограничникам.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Новости Польши Госпогранслужба
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