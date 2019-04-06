Украинец попытался пересечь границу с Польшей странным образом: как мужчина заметал следы

Польские пограничники задержали гражданина Украины при попытке пересечь границу их государства. Сделать это правонарушитель пытался странным образом: идя задом наперед.

Так, мужчина перешел границу с Польшей в "зеленой зоне", двигаясь задом. Согласно логике нарушителя, пограничники должны были подумать, что кто-то шел из Польши в Украину, а не наоборот, передают в польской Госпогранслужбе.

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Когда польские пограничники задержали мужчину, он признался: хотел добраться до Германии и там найти работу.

Нарушитель имел при себе паспорт, а в нем – запись об отказе въезда со стороны пограничного пункта в Медыке. Отказ выдали из-за отсутствия необходимых финансовых ресурсов у мужчины.

За такое нарушение украинцу запретили въезд в ЕС на три года. Его передали отечественным пограничникам.