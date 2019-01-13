Украинские пограничники пресекли попытку мужчины бежать в Россию и спасли ему жизнь

Пограничники Харьковского подразделения непосредственно вблизи от государственной границы Украины и России обнаружили мужчину, который не имел при себе документов и при этом пытался нелегально попасть на территорию РФ, минуя пункты пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Во время задержания правоохранители обнаружили у мужчины признаки обморожения конечностей и предоставили гражданину первичную медицинскую помощь, после чего доставили в Волчанск.

Мужчина является гражданином Украины 1989 года рождения, который недавно был осужден за незаконное производство и сбыт наркотических веществ,

– говорится в заявлении пресс-службы.

Задержанный признался, что бежал из Киева из-под домашнего ареста с целью попасть на территорию РФ и избежать уголовной ответственности. Но заблудился среди снегов, поэтому его жизни и здоровью угрожала реальная опасность.



Задержанный пограничниками мужчина бежал в Россию, рискуя жизнью

Пограничники составили протоколы об административном правонарушении. Сейчас украинец находится в Волчанской районной больнице, а его дальнейшую судьбу решит суд.

К слову, 12 января на пункте пропуска "Кучурган – Первомайск" пограничники Белгород-Днестровского отряда во время оформления пассажиров обнаружили иностранца, который не смог объяснить цель поездки в Украину. Однако, услышав отказ, гражданин РФ попытался дать взятку. Сейчас правонарушителю запрещен въезд в Украину на три года.