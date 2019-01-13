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      Попытка взятки: россиянин пытался подкупить пограничника

      38 Читати новину українською
      Государственная пограничная служба Украины
      Государственная пограничная служба Украины / Фото из открытых источников

      12 января на пункте пропуска "Кучурган – Первомайск" пограничники Белгород-Днестровского отряда во время оформления пассажиров обнаружили иностранца, который не смог объяснить цель поездки в Украину. Однако, услышав отказ, гражданин РФ попытался дать взятку.

      Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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      Сейчас правонарушителю запрещен въезд в Украину на три года. В Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье 369 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает дачу взятки.

      Государственная пограничная служба еще раз обращается к гражданам с просьбой не создавать прецеденты и не пытаться в любой форме, в том числе путем предложения средств, повлиять на принятие правового решения пограничниками.

      Стоит отметить, что россиянин пытался дать взятку в размере 1000 рублей, или примерно 500 гривен.

      Почему Украина запрещала въезд россиянам?
      30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет из-за нападения РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива и в связи с введением в результате этого инцидента военного положения в 10-ти областях Украины. Запрет должна была действовать в течение периода действия военного положения в Украине – до 26 декабря. В среду, 26 декабря, в Украине прекратил действовать режим военного положения. В этот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией.

      К слову, 2 января в Одессе сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту задержали россиянина, который пытался попасть из Турции в Украину по поддельным документам. Поддельный документ гражданина России, который он приобрел за 2 тысячи долларов, пограничники изъяли. А правонарушителя должны депортировать в страну, из которой прибыл. К тому же, россиянину запретили въезд на три года.

      Теги: Новости Украины Новости России Госпогранслужба Украина – Россия Запрет въезда россиянам в Украину Взятка
      Источник: 24 Канал
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