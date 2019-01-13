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      Спроба хабара: росіянин намагався підкупити прикордонника

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      Державна прикордонна служба України
      Державна прикордонна служба України / Фото з вільних джерел

      12 січня на пункті пропуску "Кучурган – Первомайськ" прикордонники Білгород-Дністровського загону під час оформлення пасажирів виявили іноземця, який не зміг пояснити мету поїздки в Україну. Проте, почувши відмову, громадянин РФ спробував дати хабара.

      Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України.

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      Наразі правопорушнику заборонено в'їзд в Україну на три роки. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 369 Кримінального Кодексу України, яка передбачає надання хабара.

      Державна прикордонна служба ще раз звертається до громадян з проханням не створювати прецеденти та не намагатися у будь-якій формі, у тому числі шляхом пропонування коштів, вплинути на прийняття правового рішення прикордонниками.

      Варто зазначити, що росіянин намагався дати хабара у розмірі 1000 рублів, або ж приблизно 500 гривень. 

      Чому Україна забороняла в'їзд росіянам? 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років через напад РФ на українські кораблі у районі Керченської протоки та у зв'язку із введенням внаслідок цього інциденту воєнного стану в 10-ти областях України. Заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні – до 26 грудня. У середу, 26 грудня, в Україні припинив діяти режим воєнного стану. У цей же день Рада національної безпеки та оборони України рекомендувала Державній прикордонній службі продовжити посилену охорону державного кордону з Росією.

      До слова, 2 січня в Одесі співробітники Державної прикордонної служби в аеропорту затримали росіянина, який намагався потрапити з Туреччини в Україну за підробленими документами. Підробний документ громадянина Росії, який він придбав за 2 тисячі доларів, прикордонники вилучили. А правопорушника повинні депортувати в країну, з якої прибув. До того ж, росіянину заборонили в'їзд на три роки.

      Теги: Новини України Новини Росії Держприкордонслужба Хабар Заборона в’їзду росіянам в Україну Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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