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      Українські прикордонники зупинили спробу чоловіка втекти до Росії і врятували йому життя

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      Державний кордон України
      Державний кордон України / Фото з відкритих джерел

      Прикордонники Харківського підрозділу безпосередньо поблизу державного кордону України та Росії виявили чоловіка, який не мав при собі документів і при цьому намагався нелегально потрапити на територію РФ, минаючи пункти пропуску.

      Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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      Під час затримання правоохоронці виявили у чоловіка ознаки обмороження кінцівок і надали громадянину первинну медичну допомогу, після чого доправили у Вовчанськ.

      Чоловік є громадянином України 1989 року народження, якого нещодавно було засуджено за незаконне виробництво та збут наркотичних речовин,
      – йдеться у заяві прес-служби.

      Затриманий зізнався, що втік з Києва з-під домашнього арешту з метою потрапити на територію РФ і уникнути кримінальної відповідальності. Але заблукав серед снігів, тож його життю та здоров'ю загрожувала реальна небезпека.

      Держприкордонслужба
      Затриманий прикордонниками чоловік втікав до Росії, ризикуючи життям

      Прикордонники склали протоколи про адміністративне правопорушення. Наразі українець перебуває у Вовчанській районній лікарні, а його подальшу долю вирішить суд.

      До слова, 12 січня на пункті пропуску "Кучурган – Первомайськ" прикордонники Білгород-Дністровського загону під час оформлення пасажирів виявили іноземця, який не зміг пояснити мету поїздки в Україну. Проте, почувши відмову, громадянин РФ спробував дати хабара. Наразі правопорушнику заборонено в'їзд в Україну на три роки.

      Теги: Новини України Україна – Росія Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
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