"Это государственный бандитизм": в МИД резко высказались о похищении Венгрией украинских средств

Венгрия до сих пор не вернула похищенные в начале марта деньги Ощадбанка: такие действия Будапешта фактически являются актом государственного бандитизма. Сейчас над делом работают украинские адвокаты.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге в среду, 8 апреля.

Как оценивать действия Венгрии?

Георгий Тихий заявил, что Венгрия похитила средства украинских налогоплательщиков, которые двигались в рамках международных соглашений между Украиной и Австрией.

Нет такого понятия, как государственные средства. Речь идет о средствах налогоплательщиков Украины. А вот именно их украла венгерская сторона и удерживает до сих пор Будапешт,

– отметил представитель МИД.

По его словам, сейчас дело разворачивается в юридической плоскости: адвокаты украинских банков и государства работают над возвращением похищенных средств.

В то же время Тихий отметил, что задержание украинских инкассаторов в Венгрии не связано с избирательным процессом. Зато речь идет о чисто уголовном преступлении, за которое должна быть ответственность.

Нет никаких границ, которые правительство Орбана не готово перейти, когда речь идет о манипуляции темой Украины,

– подытожил Тихий.

Справка. Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа считает, что Виктор Орбан не имеет шансов на победу в выборах: согласно результатам опросов, пока оппозиционная партия "Тиса" лидирует.

