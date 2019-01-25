Похищение дорогой картины Ренуара в Вене: злоумышленником оказался украинец

В Амстердаме полицейские задержали одного из трех подозреваемых в краже картины французского импрессиониста Пьера Огюста из здания аукционного дома Dorotheum в Вене. Им оказался 59-летний гражданин Украины.

Украинец уже был ранее судим за совершение похожего преступления в Украине, пишет "Укринформ". Подозреваемого задержали в Амстердаме в середине декабря 2018 года, а 28 декабря его перевели в Вену, поэтому сейчас он находится в столице Австрии.

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Еще 26 ноября 2018 года как минимум трое человек похитили из здания аукционного дома Dorotheum в Вене картину Ренуара ориентировочной стоимостью около 120-160 тысяч евро.

Во время задержания гражданина Украины в амстердамском отеле полицейские обнаружили сумку, в которой, согласно данным с камер наблюдения аукционного дома, и вынесли произведение Ренуара. Австрийские СМИ пишут, что мужчина специализируется на похищении произведений искусств.

К слову, в 2005 году в Украине его осудили за похищение картины Ивана Айвазовского из одного из украинских музеев.

Двух других соучастников преступления продолжают искать. Потенциальный покупатель похищенной картины может находиться в Северной Европе.