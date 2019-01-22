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      В Польше задержали трех украинцев: их подозревают в попытке убийства

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      В Польше задержали трех украинцев: их подозревают в попытке убийства белоруса
      В Польше задержали трех украинцев: их подозревают в попытке убийства белоруса / Фото из открытых источников

      В польском Гданьске гражданина Беларуси ранили ножом во время распития алкогольных напитков. В результате полиция задержала трех граждан Украины.

      Об этом сообщает "Польское радио".

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      Известно, что инцидент произошел 20 января в одном из хостелов Гданьска. Белоруса трижды ранили ножом, на данный момент он находится в больнице.

      Об инциденте нам сообщил диспетчер скорой помощи. По предварительным данным, произошла гулянка с алкоголем и ссора между гражданином Беларуси и Украины. Украинец ударил белоруса ножом. Кроме 40-летнего мужчины, задержана также 44-летняя женщина, также гражданка Украины,
      – добавили в полиции Гданьска.

      Правоохранители утверждают, что оба украинца были нетрезвыми: обследование женщины показало более 2 промилле алкоголя в ее крови, а у мужчины – чуть больше 0,5 промилле.

      Кроме того, на месте преступления задержали также 48-летнюю гражданку Украины, которая оскорбила правоохранителей, приехавших на место инцидента. Поэтому все три украинца сейчас находятся под арестом, ожидая решения прокуратуры.

      К слову, полиция ведет расследование в связи с попыткой убийства, а также выясняет участие упомянутых женщин в инциденте.

      Ранее 24 канал писал, что сейчас в Польше работает около 2 миллионов трудовых мигрантов из Украины. Из них 1 миллион трудоустроены официально.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Беларуси Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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