В Польше задержали трех украинцев: их подозревают в попытке убийства
В польском Гданьске гражданина Беларуси ранили ножом во время распития алкогольных напитков. В результате полиция задержала трех граждан Украины.
Об этом сообщает "Польское радио".
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Известно, что инцидент произошел 20 января в одном из хостелов Гданьска. Белоруса трижды ранили ножом, на данный момент он находится в больнице.
Об инциденте нам сообщил диспетчер скорой помощи. По предварительным данным, произошла гулянка с алкоголем и ссора между гражданином Беларуси и Украины. Украинец ударил белоруса ножом. Кроме 40-летнего мужчины, задержана также 44-летняя женщина, также гражданка Украины,
– добавили в полиции Гданьска.
Правоохранители утверждают, что оба украинца были нетрезвыми: обследование женщины показало более 2 промилле алкоголя в ее крови, а у мужчины – чуть больше 0,5 промилле.
Кроме того, на месте преступления задержали также 48-летнюю гражданку Украины, которая оскорбила правоохранителей, приехавших на место инцидента. Поэтому все три украинца сейчас находятся под арестом, ожидая решения прокуратуры.
К слову, полиция ведет расследование в связи с попыткой убийства, а также выясняет участие упомянутых женщин в инциденте.
Ранее 24 канал писал, что сейчас в Польше работает около 2 миллионов трудовых мигрантов из Украины. Из них 1 миллион трудоустроены официально.