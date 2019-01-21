Сколько украинцев нелегально работают в Польше: данные Минсоцполитики

На данный момент в Польше работает около 2 миллионов трудовых мигрантов из Украины. Из них 1 миллион трудоустроенных официально.

Об этом сообщает министр социальной политики Украины Андрея Ревы, пишет "РБК-Украина".

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Андрей Рева отметил, что в Украине практикуют схему, по которой компании по трудоустройству украинцев за рубежом оформляют их к себе в штат, а затем "отправляют в командировку" за границу. Таким образом, эти работники не платят ЕСВ ни в Украине, ни в стране, куда они переехали на заработки.

В Польше работает 2 миллиона украинцев. Из них миллион легально, из этого миллиона только 400 тысяч платят социальный взнос, а остальные по той же схеме, что и в Литве (не платя ЕСВ ни в Украине, ни в Польше – ред.). Те, кто вообще нелегально работают – это сезонные работники,

– сообщил Рева.

Ранее 24 канал писал, что новый немецкий миграционный закон открывает рынок труда для специалистов из третьих стран. Поэтому до миллиона украинцев, работающих сейчас в Польше, могут переехать в Германию.