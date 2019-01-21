Скільки українців нелегально працюють у Польщі: дані Мінсоцполітики

Наразі у Польщі працює близько 2 мільйонів трудових мігрантів з України. З них 1 мільйон працевлаштовані офіційно.

Про це повідомляє міністр соціальної політики України Андрія Реви, пише "РБК-Україна".

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Андрій Рева зазначив, що в Україні практикують схему, за якої компанії з працевлаштування українців за кордоном оформлюють їх до себе у штат, а потім "відправляють у відрядження" за кордон. Таким чином, ці працівники не сплачують ЄСВ ні в Україні, ні у країні, куди вони переїхали на заробітки.

У Польщі працює 2 мільйони українців. З них мільйон легально, з цього мільйона лише 400 тисяч сплачують соціальний внесок, а решта по тій же схемі, що й у Литві (не платячи ЄСВ ні в Україні, ні у Польщі – ред.). Ті, хто взагалі нелегально працюють – це сезонні працівники,

– повідомив Рева.

Раніше 24 канал писав, що новий німецький міграційний закон відкриває ринок праці для фахівців з третіх країн. Відтак до мільйона українців, які працюють зараз у Польщі, можуть переїхати до Німеччини.