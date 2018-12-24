Новий німецький міграційний закон відкриває ринок праці для фахівців з третіх країн. Відтак до мільйона українців, які працюють зараз у Польщі, можуть переїхати до Німеччини.

Про це заявив представник польської бізнес-асоціації ZPP Якуб Бінковський, пише Welt.

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Роботодавці Польщі все встигли зробити деякі передбачення.

Згідно з нашим помірним сценарієм, який ми вважаємо реалістичним, 500 тис. українців залишать польський ринок праці. Згідно з нашим негативним сценарієм, – це буде вдвічі більше,

– заявив Бінковський.

Асоціація, яка представляє інтереси понад 50 тисяч підприємств, стурбована міграційним німецьким законодавством. Від’їзд українських заробітчан до Німеччини найбільше відобразиться на економіці Польщі.

За оцінками фахівців, у Польщі проживає майже 2 мільйони українців, більшість з яких є трудовими мігрантами. Розвиток економіки країни дуже залежить від іноземних робітників.



До слова, минулої середи Федеральний уряд Німеччини схвалив законопроект, покликаний полегшити імміграцію іноземних кваліфікованих робітників із країн, що не входять в ЄС. Якщо цей законопроект буде проголосований Бундестагом, він набуде чинності 1 січня 2020 року.

24 канал раніше писав, що з України з 20 березня 2018-го виїхало понад 766 тисяч осіб. Більша частина з них — трудові мігранти. Кожні 30 секунд кількість тих, хто виїхав, збільшується на одну людину.