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      У Польщі панікують через масовий від'їзд українських заробітчан: відома причина

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      Українські заробітчани з Польщі можуть масово поїхати до Німеччини
      Українські заробітчани з Польщі можуть масово поїхати до Німеччини / Фото з відкритих джерел

      Новий німецький міграційний закон відкриває ринок праці для фахівців з третіх країн. Відтак до мільйона українців, які працюють зараз у Польщі, можуть переїхати до Німеччини.

      Про це заявив представник польської бізнес-асоціації ZPP Якуб Бінковський, пише Welt.

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      Роботодавці Польщі все встигли зробити деякі передбачення.

      Згідно з нашим помірним сценарієм, який ми вважаємо реалістичним, 500 тис. українців залишать польський ринок праці. Згідно з нашим негативним сценарієм, – це буде вдвічі більше,
      – заявив Бінковський.

      Асоціація, яка представляє інтереси понад 50 тисяч підприємств, стурбована міграційним німецьким законодавством. Від’їзд українських заробітчан до Німеччини найбільше відобразиться на економіці Польщі.

      За оцінками фахівців, у Польщі проживає майже 2 мільйони українців, більшість з яких є трудовими мігрантами. Розвиток економіки країни дуже залежить від іноземних робітників.

      До слова, минулої середи Федеральний уряд Німеччини схвалив законопроект, покликаний полегшити імміграцію іноземних кваліфікованих робітників із країн, що не входять в ЄС. Якщо цей законопроект буде проголосований Бундестагом, він набуде чинності 1 січня 2020 року.

      24 канал раніше писав, що з України з 20 березня 2018-го виїхало понад 766 тисяч осіб. Більша частина з них — трудові мігранти. Кожні 30 секунд кількість тих, хто виїхав, збільшується на одну людину.

      Теги: Новини Польщі Заробітчани Гроші
      Джерело: 24 Канал
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