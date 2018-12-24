В Польше паникуют из-за массового отъезда украинских заробитчан: известна причина

Новый немецкий миграционный закон открывает рынок труда для специалистов из третьих стран. Поэтому до миллиона украинцев, которые работают сейчас в Польше, могут переехать в Германию.

Об этом заявил представитель польской бизнес-ассоциации ZPP Якуб Бинковский, пишет Welt.

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Работодатели Польши все таки успели сделать некоторые предсказания.

Согласно нашему умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, 500 тыс. украинцев оставят польский рынок труда. Согласно нашему негативному сценарию, – это будет вдвое больше,

– заявил Бинковский.

Ассоциация, представляющая интересы более 50 тысяч предприятий, обеспокоена миграционным немецким законодательством. Отъезд украинских заробитчан в Германию больше всего отразится на экономике Польши.

По оценкам специалистов, в Польше проживают почти 2 миллиона украинцев, большинство из которых являются трудовыми мигрантами. Развитие экономики страны очень зависит от иностранных рабочих.

К слову, в минувшую среду Федеральное правительство Германии одобрило законопроект, призванный облегчить иммиграцию квалифицированных иностранных рабочих из стран, не входящих в ЕС. Если этот законопроект будет принят Бундестагом, он вступит в силу 1 января 2020 года.

24 канал ранее писал, что из Украины с 20 марта 2018-го выехало более 766 тысяч человек. Большая часть из них — трудовые мигранты. Каждые 30 секунд количество уехавших увеличивается на одного человека.