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      В Польше паникуют из-за массового отъезда украинских заробитчан: известна причина

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      Украинские гастарбайтеры из Польши могут массово поехать в Германию
      Украинские гастарбайтеры из Польши могут массово поехать в Германию / Фото из открытых источников

      Новый немецкий миграционный закон открывает рынок труда для специалистов из третьих стран. Поэтому до миллиона украинцев, которые работают сейчас в Польше, могут переехать в Германию.

      Об этом заявил представитель польской бизнес-ассоциации ZPP Якуб Бинковский, пишет Welt.

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      Работодатели Польши все таки успели сделать некоторые предсказания.

      Согласно нашему умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, 500 тыс. украинцев оставят польский рынок труда. Согласно нашему негативному сценарию, – это будет вдвое больше,
      – заявил Бинковский.

      Ассоциация, представляющая интересы более 50 тысяч предприятий, обеспокоена миграционным немецким законодательством. Отъезд украинских заробитчан в Германию больше всего отразится на экономике Польши.

      По оценкам специалистов, в Польше проживают почти 2 миллиона украинцев, большинство из которых являются трудовыми мигрантами. Развитие экономики страны очень зависит от иностранных рабочих.

      К слову, в минувшую среду Федеральное правительство Германии одобрило законопроект, призванный облегчить иммиграцию квалифицированных иностранных рабочих из стран, не входящих в ЕС. Если этот законопроект будет принят Бундестагом, он вступит в силу 1 января 2020 года.

      24 канал ранее писал, что из Украины с 20 марта 2018-го выехало более 766 тысяч человек. Большая часть из них — трудовые мигранты. Каждые 30 секунд количество уехавших увеличивается на одного человека.

      Теги: Новости Польши Деньги Заробитчане
      Источник: 24 Канал
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