У Польщі затримали трьох українців: їх підозрюють у спробі вбивства

У польському Ґданську громадянина Білорусі поранили ножем під час розпиття алкогольних напоїв. Унаслідок цього поліція затримала трьох громадян України.

Про це повідомляє "Польське радіо".

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Відомо, що інцидент трапився 20 січня в одному з хостелів Ґданська. Білоруса поранили тричі ножем, наразі він перебуває у лікарні.

Про інцидент нас повідомив диспетчер швидкої допомоги. За попередніми даними, відбулася гулянка з алкоголем та сварка між громадянином Білорусі та України. Українець вдарив білоруса ножем. Крім 40-річного чоловіка, затримано також 44-річну жінку, також громадянку України,

– додали у поліції Гданська.

Правоохоронці стверджують, що обоє українців були нетверезими: обстеження жінки показало понад 2 проміле алкоголю у її крові, а в чоловіка – понад півпроміле.

Крім того, на місці злочину затримали також 48-річну громадянку України, яка образила правоохоронців, які приїхали на місце інциденту. Тож усі троє українців наразі перебувають під арештом, чекаючи на рішення прокуратури.

До слова, поліція веде розслідування у зв’язку зі спробою вбивства, а також з’ясовує участь згаданих жінок в інциденті.

Раніше 24 канал писав, що наразі у Польщі працює близько 2 мільйонів трудових мігрантів з України. З них 1 мільйон працевлаштовані офіційно.