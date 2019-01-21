Поліцейські затримали голову охорони концерту, під час якого вбили мера Гданська

Польські правоохоронці за запитом прокуратури затримали керівника охорони концерту Фонду Великого оркестру святкової допомоги, під час якого був скоєний напад на мера Гданська Павела Адамовича.

Про це повідомляє RMF24.

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Відомо, що чоловікові можуть висунути звинувачення у введенні правоохоронних органів в оману. За даними прокуратури, він дезінформував слідчих, заявивши, що Стефан В, який вчинив напад на мера, прийшов на захід, послуговуючись ідентифікатором з написом "преса".

Однак слідчі стверджують, що чоловік потрапив на сцену іншим способом.

До слова, поліцейські, які затримали нападника, не знайшли у нього перепустки журналіста. Натомість у нього був ідентифікатор, яким користувалася охорона.

Нагадаємо, 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Це сталося у вечір, коли мер міста прийшов на ярмарок, щоб зібрати гроші на благодійність. Адамовича у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували.



Лікарі відчайдушно боролися за життя мера, проте 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, так і не прийшовши до свідомості.



Нападником на Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Суд польського Гданська заарештував його на 3 місяці.

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