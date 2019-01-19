"Він був для нас другом": як загиблий мер Гданська підтримував Україну

Загиблий мер Гданська Павел Адамович підтримував Україну та збирався налагодити співпрацю свого міста із українськими містами-побратимами Одесою та Маріуполем.

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця в коментарі "Укрінформу".

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Насамперед, це велика трагедія для Польщі, польського народу, польського суспільства і проєвропейських сил. Це також трагедія для України, оскільки він був другом України, і робив багато, аби ці зв’язки і контакти з Україною і українцями були якнайкращими,

– зазначив Дещиця.

За його словами, Адамович мав плани на розвиток регіональної співпраці Гданська з містами-побратимами – Одесою та Маріуполем. Він також нещодавно відвідав Львів, де налагоджував пряме сполучення між Львовом і Гданськом.

"Його позиція була однозначною на підтримку України та українців, які проживають зараз у Гданську. Так само, як і однозначною була його позиція щодо підтримки громадян інших національностей, біженців, які прибували до Польщі через війну в їхніх країнах", – зауважив український дипломат.

Зазначимо, що ввечері 18 січня у Польщі тисячі людей вийшли на вулиці, щоб взяти участь у траурній процесії перенесення труни з тілом убитого мера Гданська Павела Адамовича. Труну з тілом Адамовича винесли із Європейського центру солідарності у Гданську та провезли вулицями міста до базиліки Вознесіння Пресвятої Діви Марії. У ній 19 січня мають поховати мера Гданська.

Нагадаємо, 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножемневідомий чоловік. Це сталося у вечір, коли мер міста прийшов на ярмарок, щоб зібрати гроші на благодійність. Адамовича у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували.



Лікарі відчайдушно боролися за життя мера, проте 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, так і не прийшовши до свідомості.



Після звістки про смерть Адамовича на вуличні демонстрації проти насильства та ненависті вийшли десятки тисяч людей.



Нападником на Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Очевидці розповіли, що ще зі сцени, одразу після того, як вдарив ножем Адамовича, нападник почав хизуватись скоєним.



Суд польського Гданська заарештував на 3 місяці Стефана В., якому пред'явили обвинувачення у вбивстві Адамовича.

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