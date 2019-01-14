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      Напад з ножем на мера Гданська: очевидиця розповіла страшні деталі

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      Благодійний концерт Великого оркестру Різдвяної допомоги у польському Гданську ледь не закінчився трагедією. Прямісінько на сцені мера міста порізали ножем. Сталося це під час того, як він виголошував промову і дякував жителям за пожертви для лікарень міста.

      Медики рятували життя мера Павела Адамовича п'ять годин – саме стільки часу тривала операція. Ще й знадобилось переливання крові.

      Читайте також: "Найближчі години вирішать": лікарі розповіли про стан мера Гданська, на якого напали з ножем

      Стан Адамовича і досі важкий, він в реанімації, констатували лікарі. 

      Я знаю, що всі ви чекаєте інформації. Всі ми чекаємо результату цієї операції. Це був варварський напад, і для нас це надзвичайно складна ситуація,
      – сказала прес-секретарка міського голови Гданська Магдалена Скорупка-Качмарек. 

      Нападника одразу ж затримала поліція. Він – 27-річний раніше судимий за пограбування банків житель міста. У поліції зазначили, що має психічні розлади. Та це й доводить його поведінка. Ще зі сцени, одразу після того, як вдарив ножем мера Павла Адамовича, почав хизуватись скоєним, розповіли очевидці.

      Було очевидно, що він був задоволений тим, що вчинив. Хоч він не схожий на агресивну людину, яка завдає удару і втікає. Він вихвалявся цим. І кричав, що був ув'язнений впродовж п'яти років. Донечка помітила, що у нього ніж і ми одразу втекли звідти,
      – пригадала очевидиця Йоанна Погорельська.

      "Наше завдання з'ясувати, як злочинець зміг так наблизитись до мера. Нам вже відомо, що він пройшов на захід як представник медіа. Де він отримав перепустку, ми теж з'ясовуватимемо. І найважливіше питання, що спонукало цю людину до таких дій", – розповіла речниця поліції Гданська Карина Камінська. 

      Наразі біля будівлі лікарні збираються місцеві жителі. Всі вони чекають звістку про одужання мера. Адже Павела Адамовича поважають, він очолює місто вже 20 років.

      На мера Гданська Павела Адамовича напали з ножем: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики Новини Польщі Кримінальні новини Розслідування
      Джерело: 24 канал
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