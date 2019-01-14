Нападение с ножом на мэра Гданьска: очевидица рассказала страшные детали

Благотворительный концерт Большого оркестра Рождественской помощи в польском Гданьске едва не закончился трагедией. Прямо на сцене мэра города порезали ножом. Произошло это во время того, как он произносил речь и благодарил жителей за пожертвования для больниц города.

Медики спасали жизнь мэра Павла Адамовича 5 часов – именно столько времени длилась операция. Еще понадобилось переливание крови.

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Состояние Адамовича до сих пор тяжелое, он в реанимации, констатировали врачи.

Я знаю, что все вы ждете информации. Все мы ждем результата этой операции. Это было варварское нападение, и для нас это очень сложная ситуация,

– сказала пресс-секретарь городского главы Гданьска Магдалена Скорупко-Качмарек.

Нападавшего сразу же задержала полиция. Он – 27-летний ранее судимый за грабеж банков житель города. В полиции отметили, что он имеет психические расстройства. Но это и доказывает его поведение. Еще со сцены, сразу после того, как ударил ножом мэра Павла Адамовича, начал кичиться совершенным, рассказали очевидцы.

Было очевидно, что он был доволен тем, что сделал. Хотя он не похож на агрессивного человека, который наносит удар и убегает. Он хвастался этим. И кричал, что находился в заключении в течение пяти лет. Дочь заметила, что у него нож и мы сразу сбежали оттуда,

– вспомнила очевидец Иоанна Погорельская.

"Наша задача выяснить, как преступник смог так приблизиться к мэру. Нам уже известно, что он прошел на мероприятие как представитель СМИ. Где он получил пропуск, мы тоже будем выяснять. И самый важный вопрос, что побудило этого человека к таким действиям", – рассказала пресс-секретарь полиции Гданьска Карина Каминская.

Сейчас у здания больницы собираются местные жители. Все они ждут вестей о выздоровлении мэра. Ведь Павла Адамовича тут уважают, он возглавляет город уже 20 лет.

На мэра Гданьска Павла Адамовича напали с ножом: смотрите видео