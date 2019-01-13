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      На мера польського Гданська напали з ножем під час концерту, він у важкому стані: відео

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      У Польщі напали з ножем на мера Гданська
      У Польщі напали з ножем на мера Гданська / PAP

      Під час концерту на мера польського міста Гданськ Павла Адамовича напав невідомий чоловік і поранив його ножем. Міського голову госпіталізували, його стан – вкрай важкий.

      Про це повідомляє польське радіо RMF24.

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      Видання зазначає, що напад на політика стався під час традиційного благодійного концерту.

      На сцену вибіг невідомий чоловік і почав кричати, що під час правління попереднього уряду Польщі був незаконно засуджений до тюремного ув'язнення.

      Так почалась бійка, під час якої Адамович отримав ножове поранення. Повідомляється, що мера Гданська протягом тривалого часу реанімували на сцені, згодом перевезли в лікарню.

      Адамовича доправили до клінічної лікарні медичного університету. Стан мера Гданська вкрай важкий, його оперують. 

      За даними ЗМІ, злочинця затримала поліція. Ним виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Повідомляється, що у зловмисника було виявлено бейдж "Преса".

      Відео з моменту нападу на мера Гданська

       

      Теги: Новини Польщі Новини України Новини політики Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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