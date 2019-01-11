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      В аварії в Польщі загинув український журналіст Роман Кісіль

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      Український журналіст Роман Кісіль загинув у ДТП в Польщі
      Український журналіст Роман Кісіль загинув у ДТП в Польщі / Фото з соціальних мереж

      У четвер, 10 січня, у Польщі в автомобільній аварії загинув відомий український журналіст Роман Кісіль. Інцидент стався в місті Ілжа Мазовецького воєводства.

      Про це повідомляє Укрінформ.

      Разом із 37-річним журналістом загинула його 60-річна матір. Крім того, важких травм зазнала дружина Кісіля, яка перебуває в реанімації в лікарні у Радомі.

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      В момент аварії в авто перебувала і однорічна дитина, яка на сьогодні в задовільному стані перебуває на обстеженні в лікарні.

      До Радома виїхала керівниця консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Криса, щоб надати постраждалим консульсько-правову допомогу.

      Поліція встановлює причини аварії. За попередніми даними, авто Toyota, в якому перебувала сім'я журналіста, зіткнулося з вантажівкою Iveco. За даними правоохоронців, обидва водії були тверезими. Водій вантажівки не постраждав.

      Теги: Новини України Жертви Втрати Новини Польщі Аварії та ДТП Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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