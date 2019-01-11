В аварії в Польщі загинув український журналіст Роман Кісіль

У четвер, 10 січня, у Польщі в автомобільній аварії загинув відомий український журналіст Роман Кісіль. Інцидент стався в місті Ілжа Мазовецького воєводства.

Про це повідомляє Укрінформ.

Разом із 37-річним журналістом загинула його 60-річна матір. Крім того, важких травм зазнала дружина Кісіля, яка перебуває в реанімації в лікарні у Радомі.

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В момент аварії в авто перебувала і однорічна дитина, яка на сьогодні в задовільному стані перебуває на обстеженні в лікарні.

До Радома виїхала керівниця консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Криса, щоб надати постраждалим консульсько-правову допомогу.

Поліція встановлює причини аварії. За попередніми даними, авто Toyota, в якому перебувала сім'я журналіста, зіткнулося з вантажівкою Iveco. За даними правоохоронців, обидва водії були тверезими. Водій вантажівки не постраждав.