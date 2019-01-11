В аварии в Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль

В четверг, 10 января, в Польше в автомобильной аварии погиб известный украинский журналист Роман Кисиль. Инцидент произошел в городе Илжа Мазовецкого воеводства.

Об этом сообщает Укринформ.

Вместе с 37-летним журналистом погибла его 60-летняя мать. Кроме того, тяжелые травмы получила жена Кисиля, которая находится в реанимации в больнице в Радоме.

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В момент аварии в авто находился и годовалый ребенок, который на сегодняшний день в удовлетворительном состоянии находится на обследовании в больнице.

В Радом выехала руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше, чтобы оказать пострадавшим консульско-правовую помощь.

Полиция устанавливает причины аварии. По предварительным данным, авто Toyota, в котором находилась семья журналиста, столкнулось с грузовиком Iveco. По данным правоохранителей, оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика не пострадал.