В Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин

Украинский журналист, главный редактор газеты "2000" Сергей Кичигин умер на 68-м году жизни в одной из больниц Москвы.

Об этом сообщил руководитель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский в Facebook.

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Ушел из жизни Сергей Кичигин – блестящий журналист, редактор, книгоиздатель. Талантливый публицист и успешный менеджер с колоссальной работоспособностью, который создал ряд влиятельных украинских СМИ. Принципиальный и непримиримый оппонент действующей власти, он никогда не торговал своими убеждениями и всегда отстаивал правду,

– отметил оппозиционер.

По его словам, созданная Кичигиным еженедельная газета "2000" стала "площадкой для дискуссий, новых идей, аналитических выводов и прогнозов, а также уникальным явлением в украинской журналистике".

Также российские СМИ сообщили, что журналист умер в Боткинской больнице в Москве.