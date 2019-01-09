У Москві помер український журналіст Сергій Кичигин

Український журналіст, головний редактор газети "2000" Сергій Кичигин помер на 68-му році життя в одній з лікарень Москви.

Про це повідомив керівник фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський у Facebook.

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Пішов з життя Сергій Кичигин – блискучий журналіст, редактор, книговидавець. Талановитий публіцист і успішний менеджер з колосальною працездатністю, який створив ряд впливових українських ЗМІ. Принциповий і непримиренний опонент чинної влади, він ніколи не торгував своїми переконаннями і завжди відстоював правду,

– зазначив опозиціонер.

За його словами, створена Кичигиним щотижнева газета "2000" стала "майданчиком для дискусій, нових ідей, аналітичних висновків і прогнозів, а також унікальним явищем в українській журналістиці".

Також, російські ЗМІ повідомили, що журналіст помер у Боткінській лікарні в Москві.