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      На мэра польского Гданьска напали с ножом во время концерта, он в тяжелом состоянии: видео

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      В Польше напали с ножом на мэра Гданьска
      В Польше напали с ножом на мэра Гданьска / PAP

      Во время концерта на мэра польского города Гданьск Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом. Мэра госпитализировали, его состояние – тяжелое.

      Об этом сообщает польское радио RMF24.

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      Издание отмечает, что нападение на политика произошло во время традиционного благотворительного концерта.

      На сцену выбежал неизвестный мужчина и начал кричать, что во время правления предыдущего правительства Польши был незаконно приговорен к тюремному заключению.

      Так началась драка, во время которой Адамович получил ножевое ранение. Сообщается, что мэра Гданьска в течение длительного времени реанимировали на сцене, потом перевезли в больницу.

      Адамовича доставили в клиническую больницу медицинского университета. Состояние мэра Гданьска крайне тяжелое, его оперируют.

      По данным СМИ, преступник задержан полицией. Им оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Сообщается, что у злоумышленника был обнаружен бейдж "Пресса".

      Видео с момента нападения на мэра Гданьска

       

      Теги: Новости Украины Расследования Новости Польши Новости политики
      Источник: 24 Канал
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