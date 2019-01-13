На мэра польского Гданьска напали с ножом во время концерта, он в тяжелом состоянии: видео

Во время концерта на мэра польского города Гданьск Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом. Мэра госпитализировали, его состояние – тяжелое.

Об этом сообщает польское радио RMF24.

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Издание отмечает, что нападение на политика произошло во время традиционного благотворительного концерта.

На сцену выбежал неизвестный мужчина и начал кричать, что во время правления предыдущего правительства Польши был незаконно приговорен к тюремному заключению.

Так началась драка, во время которой Адамович получил ножевое ранение. Сообщается, что мэра Гданьска в течение длительного времени реанимировали на сцене, потом перевезли в больницу.

Адамовича доставили в клиническую больницу медицинского университета. Состояние мэра Гданьска крайне тяжелое, его оперируют.

По данным СМИ, преступник задержан полицией. Им оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Сообщается, что у злоумышленника был обнаружен бейдж "Пресса".

Видео с момента нападения на мэра Гданьска