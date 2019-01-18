Росія хоче посварити Україну та Польщу: дипломат назвав спосіб

Росія інвестує багато грошей та використовує певні історичні питання для того, аби розсварити Польщу та Україну.

Про це заявив представник департаменту безпеки політики міністерства закордонних справ Польщі Марек Щигєль, передає Польське радіо.

Читайте також: Журналісти оприлюднили причину конфлікту між Польщею та Україною

Він зауважив, що однією зі стратегій Росії є підрив єдності західного світу шляхом стимулювання і поглиблення розколу між окремими державами.

На думку дипломата, прикладом цього є спроби "використання певних історичних питань, наприклад, у відносинах між Польщею та Україною".

Вони дуже добре підготовлені, в них інвестовано багато енергії та грошей, аби розсварити Україну та Польщу,

– наголосив Щигєль.

Також, польський дипломат зауважив, що лише санкції можуть ефективно захищати захід від дезінформації.

"Дії країн Заходу повинні бути більш активними. Ми маємо більше уваги приділяти діям у російськомовному інформаційному просторі, наприклад, підтримувати незалежні російськомовні ЗМІ", – додав Щигєль.

Нагадаємо, раніше журналіст і відомий історик Вахтанг Кіпіані розповів, що взаємини між Україною і Польщею зараз переживають один з найбільш непростих періодів в історії. Конфлікт між державами був неминучим, а вину за дестабілізацію цих відносин несе і Варшава, і Київ.