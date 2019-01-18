Россия хочет поссорить Украину и Польшу: дипломат назвал способ

Россия инвестирует много денег и использует определенные исторические вопросы для того, чтобы рассорить Польшу и Украину.

Об этом заявил представитель департамента политики по безопасности Министерства иностранных дел Польши Марек Щигель, передает Польское радио.

Читайте также: Журналисты обнародовали причину конфликта между Польшей и Украиной

Он отметил, что одной из стратегий России является подрыв единства западного мира путем стимулирования и углубления раскола между отдельными государствами.

По мнению дипломата, примером этого являются попытки "использования определенных исторических вопросов, например, в отношениях между Польшей и Украиной".

Они очень хорошо подготовлены, в них вложено много энергии и денег, чтобы рассорить Украину и Польшу,

– подчеркнул Щигель.

Также, польский дипломат отметил, что только санкции могут эффективно защищать Запад от дезинформации.

"Действия стран Запада должны быть более активными. Мы должны больше внимания уделять действиям в русскоязычном информационном пространстве, например, поддерживать независимые русскоязычные СМИ", – добавил Щигель.

Напомним, ранее журналист и известный историк Вахтанг Кипиани рассказал, что взаимоотношения между Украиной и Польшей сейчас переживают один из самых непростых периодов в истории. Конфликт между государствами был неизбежен, а вину за дестабилизацию этих отношений несет и Варшава, и Киев.