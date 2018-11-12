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      Кто виноват в обострении отношений между Украиной и Польшей: ответ Вахтанга Кипиани

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      Вахтанг Кипиани прокомментировал сложные отношения Украины и Польши
      Вахтанг Кипиани прокомментировал сложные отношения Украины и Польши / Фото из открытых источников

      Взаимоотношения между Украиной и Польшей сейчас переживают один из самых непростых периодов в истории. Конфликт между государствами был неизбежен, а вину за дестабилизацию этих отношений несет и Варшава, и Киев.

      Об этом заявил журналист и известный историк Вахтанг Кипиани во время чата в "Главреде".

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      Украинско-польские отношения сегодня переживают худшую фазу за последнюю четверть века. Есть ли здесь наша вина? Наверное. Есть ли тут вина нынешней польской власти? Однозначно. Польша является успешным примером модернизации. Когда они набрали "жирка", появились возможности и появились старые комплексы по поводу "старшего брата". Но мы тоже выросли за это время. И удар был неизбежен,
      – заметил журналист.

      Историк отметил, что Польша чтит и уважает свою историю без оглядки на соседние государства. По его словам, Украина тоже должна действовать так как захочет, даже несмотря на то, что это кому-то не нравится.

      "Мы имеем право на собственную перспективу видения любых исторических событий и личностей. Я люблю Польшу, часто бываю в Варшаве и вижу возле канцелярии премьер-министра памятник Дмовскому. Это расист, антисемит и одновременно один из идеологов польской идеи. Нравится мне этот монумент? Нет. Имеют ли они право его установить? Естественно. Поэтому в Украине будут те памятники, улицы, и та историческая политика, которую мы себе определим", – заключил Кипиани.

      Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в вопросе исторической политики Польши и Украины необходима добрая воля обеих сторон. По его словам, решать исторические споры должны соответствующие учреждения, в том числе институты национальной памяти.

      Теги: Новости Украины История Новости Польши Новости политики
      Источник: 24 Канал
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