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      Почему ухудшились взаимоотношения Украины и ее ближайших соседей: названа красноречивая причина

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      Российские спецслужбы причастны к проблемам Украины с Венгрией и Польшей, – Марчук
      Российские спецслужбы причастны к проблемам Украины с Венгрией и Польшей, – Марчук / Соцсети

      Российские спецслужбы причастны как к ухудшению взаимоотношений между Украиной и Венгрией, так и к конфликту между Варшавой и Киевом.

      Такое заявление сделал бывший секретарь СНБО и экс-глава Минобороны Евгений Марчук, который сегодня представляет Украину в подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, передает "Радио Свобода".

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      "Я, например, ни на секунду не сомневаюсь, что наши проблемы с Венгрией, они возникли не потому, что это наши проблемы с Венгрией, у нас вообще нет проблем, а потому что просто хорошенько поработала соответствующая служба РФ", – отметил он.

      По словам бывшего руководителя силового сектора Украины, проблемы, которые возникали у Украины и Польши, также являются результатом соответствующих усилий России.

      В то же время Марчук отметил, что иногда действия разведки другой страны могут нанести государству еще больший ущерб, чем прямая военная агрессия против нее.

      Напомним, 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово Закарпатской области "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт, со своей стороны, заявил о высылке украинского консула. Произошло это на фоне скандала с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье.

      КАКИЕ ЕЩЕ УГРОЗЫ ГОТОВИТ МИРУ КРЕМЛЬ:

       
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      Теги: Новости России Новости политики Новости Польши Венгрия Украина – Россия Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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