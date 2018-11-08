Украине предлагают отказаться от Крыма ради Донбасса, – Марчук

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил, что ему поступали предложения "снять вопрос Крыма" для окончания войны на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

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Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, на кофе-брейковых паузах говорят, что если Украина официально откажется, снимет крымскую проблему, то это может быть серьезной платформой для решения вопросов на Донбассе,

– рассказал Марчук.

По его словам, при этом переговорщики не дают гарантий, что и после этого окончательно вопрос Донбасса будет решен.

"Они говорят, что это не окончательное решение, мол, это частное. Но разговоры ведут со мной не частные лица", – отметил он.

При этом Марчук не уточнил, от кого именно поступают подобные предложения.

Напомним, 6 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона подняла вопрос отмены запланированных псевдовыборах. На это делегация России официально заявила, что Москва признает результаты этих псевдовыборах.