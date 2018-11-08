16:20
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Украине предлагают отказаться от Крыма ради Донбасса, – Марчук

      356 Читати новину українською
      Евгений Марчук
      Евгений Марчук / rudenko.kiev.ua

      Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил, что ему поступали предложения "снять вопрос Крыма" для окончания войны на Донбассе.

      Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

      Читайте также: На Донбассе оккупанты досрочно начали свои "выборы": появились фото и видео

      Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, на кофе-брейковых паузах говорят, что если Украина официально откажется, снимет крымскую проблему, то это может быть серьезной платформой для решения вопросов на Донбассе,
      – рассказал Марчук.

      По его словам, при этом переговорщики не дают гарантий, что и после этого окончательно вопрос Донбасса будет решен.

      "Они говорят, что это не окончательное решение, мол, это частное. Но разговоры ведут со мной не частные лица", – отметил он.

      При этом Марчук не уточнил, от кого именно поступают подобные предложения.

      Напомним, 6 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона подняла вопрос отмены запланированных псевдовыборах. На это делегация России официально заявила, что Москва признает результаты этих псевдовыборах.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности Украина – Россия Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      На митинге владельцев "евроблях" в Киеве зажгли дымовые шашки: фото и видео
       11 июля , 13:02
      В Луганске открыли памятник тюремщику (Фото)
       30 мая 2013 , 06:05 2
      У "евробляхеров" с поддельными доверенностями отнимают машины
       19 сентября , 10:00
      Юношеская лига УЕФА: Шахтер дома минимально уступил Хоффенхайму
       19 сентября , 15:07
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук