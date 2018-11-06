18:40
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Россия планирует признать результаты организованных ею же псевдовыборов на Донбассе, – Геращенко

      80 Читати новину українською
      Россия планирует признать результаты организованных ею же псевдовыборов на Донбассе, – Геращенко
      Россия планирует признать результаты организованных ею же псевдовыборов на Донбассе, – Геращенко / Фото из открытых источников

      В вторник, 6 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона поставила вопрос отмены запланированных псевдовыборов. На это делегация России официально заявила, что Москва признает результаты этих псевдовыборов.

      Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

      РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" московского марионеточного режима. Украинская сторона заявляет: РФ, которая дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине,
      – написала Геращенко.

      Читайте также: "Надо как-то устроить жизнь": у Путина сделали циничное заявление о псевдовыборах на Донбассе

      Она добавила, что действия России и ее марионеток ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте.

      "Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячам жертв среди военных и гражданских", – напомнила украинский политик.

      Генращенко отметила, что спецпредставитель главы в ОБСЕ Мартин Сайдик сегодня сделал официальное заявление в Минске о том, что псевдовыборы на оккупированном Донбассе категорически противоречат духу и букве минских соглашений.

      Напомним, пророссийские боевики назначили псевдовыборы в оккупированных Донецке и Луганске на 11 ноября.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия ОБСЕ Война на Донбассе Новости России Ирина Геращенко Минские договоренности
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 17:44 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Умерла Екатерина Гандзюк: эмоциональный комментарий Сергея Стерненко
       4 ноября , 13:34
      Рада запретила звонить с АТО даже медикам
       1 июля 2015 , 14:31
      Словакия – второй соперник Украины в Лиге наций, который обидел Ярмоленко и компанию в отборе к Евро-2016
       8 сентября , 12:00
      Новый Volkswagen T-Cross снова показали на видео
       22 октября , 18:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук