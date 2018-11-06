Россия планирует признать результаты организованных ею же псевдовыборов на Донбассе, – Геращенко

В вторник, 6 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона поставила вопрос отмены запланированных псевдовыборов. На это делегация России официально заявила, что Москва признает результаты этих псевдовыборов.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" московского марионеточного режима. Украинская сторона заявляет: РФ, которая дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине,

– написала Геращенко.

Читайте также: "Надо как-то устроить жизнь": у Путина сделали циничное заявление о псевдовыборах на Донбассе

Она добавила, что действия России и ее марионеток ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте.

"Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячам жертв среди военных и гражданских", – напомнила украинский политик.

Генращенко отметила, что спецпредставитель главы в ОБСЕ Мартин Сайдик сегодня сделал официальное заявление в Минске о том, что псевдовыборы на оккупированном Донбассе категорически противоречат духу и букве минских соглашений.

Напомним, пророссийские боевики назначили псевдовыборы в оккупированных Донецке и Луганске на 11 ноября.