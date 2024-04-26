Похожая судьба может ожидать многих представителей кремлевской элиты. Российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин в эфире 24 Канала предположил, кто следующим может оказаться в тюрьме.

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Российский правозащитник рассказал, что официально Тимура Иванова, который является одним из 12 заместителей министра обороны России, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – минимум 1 миллион рублей. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет или многомиллионный штраф. В то же время, по другой версии, Иванова подозревают в госизмене, ссылаясь на два источника, близкие к ФСБ.

Басманный суд арестовал Иванова, а также его доверенное лицо и друга Сергея Бородина и соучредителя компании-подрядчика Минобороны "Олимписитибуд" Александра Фомина. По неподтвержденной информации, последний отказался от сделки со следствием.

Осечкин отметил, что арестованная элита через российское министерство обороны похищала миллиарды рублей. Также Иванов и Фомин орудовали в различных коррупционных схемах на оккупированных территориях, в частности, сотрудничали с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

Это те самые мафиози, которые зарабатывали на войне, на человеческой крови, на оккупации. Никакого сострадания к ним не может быть. Их действия должны квалифицировать как организованную преступную группировку. Если следствие в России не будет "тормозить" и позволит в полном объеме раскрутить "кровавый пруд", то на скамье подсудимых с Ивановым и Фоминым должны оказаться и министр обороны Сергей Шойгу, и его первый заместитель Руслан Саликов,

– отметил Владимир Осечкин.

Это люди, которые превратили российско-украинскую войну в источник заработка. Именно Шойгу, Саликов и Иванов подтолкнули Владимира Путина к началу активных боевых действий, начиная с 24 февраля 2022 года. Они – бенефициары начала войны и ее проведения. Поэтому основу конца "партии войны" положено.

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