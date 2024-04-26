Схожа доля може очікувати багатьох представників кремлівської еліти. Російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін в етері 24 Каналу припустив, хто наступним може опинитися у в'язниці.

Цікаво Шлях диктатора на крові та кістках․ Як Путін отримав владу і став уособленням сучасної Росії

Далі – верхівки Кремля

Російський правозахисник розповів, що офіційно Тімура Іванова, який є одним із 12 заступників міністра оборони Росії, звинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі – мінімум 1 мільйон рублів. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років чи багатомільйонний штраф. Водночас, за іншою версією, Іванова підозрюють у держзраді, посилаючись на два джерела, близькі до ФСБ.

Басманний суд заарештував Іванова, а також його довірену особу та друга Сєргєя Бородіна й співзасновника компанії-підрядника Міноборони "Олімпсітібуд" Алєксандра Фоміна. За непідтвердженою інформацією, останній відмовився від угоди зі слідством.

Осєчкін наголосив, що заарештована еліта через російське міністерство оборони викрадала мільярди рублів. Також Іванов та Фомін орудували в різноманітних корупційних схемах на окупованих територіях, зокрема, співпрацювали з ватажком так званої "ДНР" Дєнісом Пушиліним.

Це ті самі мафіозі, які заробляли на війні, на людській крові, на окупації. Ніякого жалю до них не може бути. Їхні дії мають кваліфікувати як організоване злочинне угруповання. Якщо слідство в Росії не буде "гальмувати" й дасть змогу в повному обсязі розкрутити "кровавий ставок", то на лаві підсудних з Івановим та Фоміним повинні опинитися і міністр оборони Сєргєй Шойгу, і його перший заступник Руслан Саліков,

– зазначив Володимир Осєчкін.

Це люди, які перетворили російсько-українську війну на джерело заробітку. Саме Шойгу, Саліков та Іванов підштовхнули Владіміра Путіна до початку активних бойових дій, починаючи з 24 лютого 2022 року. Вони – бенефіціари початку війни та її проведення. Відтак основу кінця "партії війни" покладено.

Що відомо про Тімура Іванова