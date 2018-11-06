Росія планує визнати результати організованих нею ж псевдовиборів на Донбасі, – Геращенко

У вівторка, 6 листопада, на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі українська сторона порушила питання скасування запланованих псевдовиборів. На це делегація Росії офіційно заявила, що Москва визнає результати цих псевдовиборів.

Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

РФ сьогодні офіційно заявила, що визнає результати організованих ними ж "виборів" московського маріонеткового режиму. Українська сторона заявляє: РФ, яка дала старт псевдовиборам в окупованому Донецьку і Луганську, "виборам", які суперечать букві і духу мінських угод, сьогодні видала цією заявою мандат на війну, яку вона давно оголосила Україні,

– написала Геращенко.

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Вона додала, що дії Росії та її маріонеток ведуть до зриву політико-дипломатичних переговорів у Мінську і дестабілізації ситуації на фронті.

"Це повтор сценарію 2014 року, коли псевдовибори, організовані Кремлем, призвели до зриву мінських переговорів, невиконання мінських угод і серйозної дестабілізації на Донбасі, тисяч жертв серед військових і цивільних", – нагадала український політик.

Генращенко зазначила, що спецпредставник головуючого в ОБСЄ Мартін Сайдік сьогодні зробив офіційну заяву в Мінську про те, що псевдовибори на окупованому Донбасі категорично суперечать духу і літері мінських угод.

Нагадаємо, проросійські бойовики призначили псевдовибори в окупованих Донецьку та Луганську на 11 листопада.