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      Росія планує визнати результати організованих нею ж псевдовиборів на Донбасі, – Геращенко

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      Росія планує визнати результати організованих нею ж псевдовиборів на Донбасі, – Геращенко
      Росія планує визнати результати організованих нею ж псевдовиборів на Донбасі, – Геращенко / Фото з вільних мереж

      У вівторка, 6 листопада, на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі українська сторона порушила питання скасування запланованих псевдовиборів. На це делегація Росії офіційно заявила, що Москва визнає результати цих псевдовиборів.

      Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

      РФ сьогодні офіційно заявила, що визнає результати організованих ними ж "виборів" московського маріонеткового режиму. Українська сторона заявляє: РФ, яка дала старт псевдовиборам в окупованому Донецьку і Луганську, "виборам", які суперечать букві і духу мінських угод, сьогодні видала цією заявою мандат на війну, яку вона давно оголосила Україні,
      – написала Геращенко.

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      Вона додала, що дії Росії та її маріонеток ведуть до зриву політико-дипломатичних переговорів у Мінську і дестабілізації ситуації на фронті.

      "Це повтор сценарію 2014 року, коли псевдовибори, організовані Кремлем, призвели до зриву мінських переговорів, невиконання мінських угод і серйозної дестабілізації на Донбасі, тисяч жертв серед військових і цивільних", – нагадала український політик.

      Генращенко зазначила, що спецпредставник головуючого в ОБСЄ Мартін Сайдік сьогодні зробив офіційну заяву в Мінську про те, що псевдовибори на окупованому Донбасі категорично суперечать духу і літері мінських угод.

      Нагадаємо, проросійські бойовики призначили псевдовибори в окупованих Донецьку та Луганську на 11 листопада.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі ОБСЄ Новини Росії Ірина Геращенко Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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