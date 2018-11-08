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      Україні пропонують відмовитися від Криму, заради Донбасу, – Марчук

      1073 Читать новость на русском
      Євген Марчук
      Євген Марчук / rudenko.kiev.ua

      Представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук заявив, що йому надходили пропозиції "зняти питання Криму" для закінчення війни на Донбасі.

      Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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      Я беру участь ще в двох міжнародних платформах щодо Донбасу, то на каву-брейкових паузах кажуть, що якщо Україна офіційно відмовиться, зніме кримську проблему, то це може бути серйозна платформа для вирішення питань на Донбасі,
      – розповів Марчук.

      За його словами, при цьому перемовники не дають гарантій, що і після цього остаточно питання Донбасу буде вирішене.

      "Вони кажуть, що це не остаточне рішення, мовляв, це приватне. Але розмови ведуть зі мною не приватні особи", – зазначив він.

      При цьому Марчук не уточнив, від кого саме надходять подібні пропозиції.

      Нагадаємо, 6 листопада, на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі українська сторона порушила питання скасування запланованих псевдовиборів. На це делегація Росії офіційно заявила, що Москва визнає результати цих псевдовиборів.

      Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості Війна на Донбасі Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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