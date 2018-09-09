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Российская угроза: несмотря на Brexit, Великобритания передумала выводить войска из Европы

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Несмотря на Brexit, Великобритания передумала выводить войска из Европы
Несмотря на Brexit, Великобритания передумала выводить войска из Европы / Фото из открытых источников

Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании, принял решение оставить на территории Германии военных своей страны, ведь, по его мнению, угроза российской агрессии не проходит. Предварительно Объединенное Королевство планировало вывести все силы из Германии до 2020 года.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

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На территории Германии постоянно находится более 200 британских военных вместе со своими семьями. Речь идет об инженерном полке, который специализируется на пересечении рек танками там, где мосты были разрушены, и считается ведущим подразделением НАТО в соответствующей спецификации.


Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

Вместе с солдатами будет оставаться и военная техника, включая машины-амфибии, также не изменится регион дислокации: в распоряжении британцев находится полигон Sennelager у города Падерборн, а также состав для бронированной военной техники в городе Менхенгладбах, способный вместить более две тысячи танков.

Гэвин Уильямсон считает, что в настоящее время Россия представляет угрозу такую ​​же, как и во времена "холодной войны" и хочет передать России сигнал: Великобритания, несмотря на Brexit и любые другие проблемы, будет и дальше преданной обороне и безопасности Европы. Даже после выхода из ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс обвинила Россию в нарушении запрета на использование химоружия и в "игре в кости" с жизнями жителей Солсбери, где отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Также в Великобритании могут принять ряд законов о новых ограничительных мерах против Российской Федерации после окончания процедуры Brexit.

Теги: Великобритания Новости России Brexit Евросоюз НАТО
Источник: 24 Канал
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