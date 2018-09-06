Великобритания может ввести собственные санкции против России после выхода из Евросоюза

В Великобритании могут принять ряд законов о новых ограничительных мерах против Российской Федерации после окончания процедуры Brexit.

Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Великобритании.

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Великобритания может принять собственный закон о дальнейших санкциях против России,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что пока страна остается членом Европейского союза, она должна придерживаться достигнутых договоренностей со всеми другими государствами-членами, поскольку введение санкций осуществляется на уровне блока.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что страна будет работать над расширением действующих санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации.